فريق "هارليم غلوبتروترز" يقدم عرضا رياضيا لتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة

زار فريق "هارليم غلوبتروترز" لكرة السلة تلاميذ مدرسة "ميل نيك مانور" للصم البكم. ولعب أعضاء الفريق مباراة أمام التلاميذ وتواصلوا معهم بلغة الإشارة. واستخدم كريس هايش لاعب الفريق، الذي يعاني والداه من الصمم لغة الإشارة للتواصل والحديث مع التلاميذ، الذين هتفوا للاعبين. كريس هايش قال: "إنّ ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم البكم لديهم مكانة خاصة في قلبي".

التلاميذ أكدوا أن اللقاء بأعضاء فريق "هارليم غلوبتروترز" مبادرة لا تقدر بثمن وأنّ اللقاء مع رياضيين محترفين لا يمكن أن يحدث بشكل يومي.