جامع تبرعات لترامب يفشل في اتهام قطر باختراق بريده الإلكتروني

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تعرض جامع تبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتكاسة قانونية أخرى يوم الجمعة فيما يتعلق بجهوده لإلقاء اللوم على قطر في اختراق بريده الإلكتروني بعدما أسقطت قاضية دعوى قضائية رفعها على دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة. وقام إليوت برويدي، وهو رجل أعمال شغل مناصب مالية رفيعة في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، برفع دعوى قضائية ضد جمال بن عمر في يوليو- تموز، وأدعى أنه دبر نشر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة على وسائل الإعلام. ونفى بن عمر، وهو مواطن بريطاني ولد في المغرب ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق إلى اليمن، أي تورط وسعى إلى إسقاط الدعوى من خلال تأكيد الحصانة الدبلوماسية التي أكدتها إدارة ترامب الشهر الماضي.

وأظهرت وثائق قضائية أن كاثي سيبيل القاضية بمحكمة مانهاتن الاتحادية الجزئية اتخذت صف بن عمر وأسقطت الدعوى يوم الجمعة.