تركيا تقول إن 300 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد عمليتين ضد قوات كردية

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله يوم السبت إن قرابة 300 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد العمليتين اللتين نفذتهما تركيا عبر الحدود في شمال سوريا.

ونفذت تركيا عمليتين في الشمال السوري "أمنت" عن طريقهما منطقة عازلة، وهما "درع الفرات" في عام 2016 ضدد تنظيم الدولة الإسلامية و"غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على مدينة عفرين.

ونقلت وكالة الأناضول عن صويلو قوله "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون هو 291790".

وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري فروا من الصراع في سوريا، ويعتبرهم بعض الأتراك عبئا اقتصاديا وتهديدا للوظائف.

وقال صويلو أيضا إن تركيا ألقت القبض على أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي خلال عام 2018، لكنه لم يحدد جنسياتهم. وأضاف أن ذلك يمثل قفزة بأكثر من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أيضا أن جهودا مكثفة من الشرطة وقوات الأمن وحرس الحدود للتصدي للهجرة غير الشرعية أدى إلى كبح تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع إلى دول في غرب أوروبا.

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