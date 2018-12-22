ذكرت محطة تلفزيون "سي.بي.إس" الأميركية اليوم، السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن بريت ماكغورك، مبعوث الرئاسة الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، قدّم استقالته يوم الجمعة قبل رحيله المقرر في فبراير-شباط المقبل.
مبعوث الرئاسة الأميركية للتحالف الدولي ضد "داعش" يقدم استقالته
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وقالت المحطة إن استقالة ماكغورك جاءت نتيجة "خلاف قوي" مع قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا كما جاءت بعد يوم من استقالة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس على خلفية نفس القرار.