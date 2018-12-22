مبعوث الرئاسة الأميركية للتحالف الدولي ضد "داعش" يقدم استقالته

ذكرت محطة تلفزيون "سي.بي.إس" الأميركية اليوم، السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن بريت ماكغورك، مبعوث الرئاسة الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، قدّم استقالته يوم الجمعة قبل رحيله المقرر في فبراير-شباط المقبل.