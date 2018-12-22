"جدار ترامب" يعطّل جزئياً الحكومة الفدرالية الأمريكية

تم تعطيل الحكومة الفدرالية بعد أن رفض ترامب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن 5.7 مليار لبناء الجدار.

تعطلت الحكومة الأمريكية الفدرالية منذ منتصف ليل السبت-الأحد بتوقيت واشنطن بعد فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع المشرعين الديمقراطيين بتمويل جداره على الحدود المكسيكية.

زعماء الكونغرس والبيت الأبيض لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية أمس الجمعة، وتعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيا لاتفاق ينهي تعطيل الحكومة قبل عطلة عيد الميلاد.

أثناء هذا الوقت سوف يتم تعليق العمليات الإدارية الحكومية وإجبار مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين على التوقف عن العمل أو العمل بدون أجر قبل أيام من أعياد الميلاد.

الديمقراطيون سبب التعطيل

ترامب وضع اللوم على الديمقراطيين في تعطيله للحكومة الفدرالية وقال يوم السبت "سيحدث تعطيل. ولا يوجد ما يمكننا فعله بهذا الشأن. نريد من الديمقراطيين أن يمنحونا أصواتهم"، بينما قال زعماء ديمقراطيون إن الحكومة تعطلت لأن الرئيس ترامب تعرض لـ "نوبة غضب".

وكان ترامب قد نشر على صفحته على تويتر صورة توضيحية للجدار الذي يسعى إلى بناء تلبية للوعد الانتخابي الذي قدّمه إلى قاعدته في 2016، حيث قال إنه سيكون من صناعة أمريكية.

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