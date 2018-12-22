الولايات المتحدة الأميركية تدعم الجيش الأوكراني بعد "مواجهة كيرتش"

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم تمويلاً عسكرياً إضافياً بقيمة عشرة ملايين دولار لأوكرانيا لتعزيز قواتها البحرية بعد أن استولت روسيا على ثلاث سفن أوكرانية في البحر الشهر الماضي في "تصعيد خطير".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن زادت ليتوانيا والمملكة المتحدة من مساعداتهما الأمنية لأوكرانيا، عقب هجوم 25 نوفمبر تشرين الثاني بالقرب من مضيق كيرتش.

سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية في ميناء أوديسا (أوكرانيا) REUTERS/Yevgeny Volokin

وأضافت وزارة الخارجية "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى إعادة على الفور السفن التي تم الاستيلاء عليها وكذلك الأطقم الأوكرانية المحتجزة إلى أوكرانيا من أجل إبقاء مضيق كيرتش وبحر آزوف مفتوحين أمام السفن العابرة إلى الموانئ الأوكرانية ومنها واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وفتحت روسيا النار على السفن الأوكرانية ثم استولت عليها واحتجزت أطقمها بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في مارس 2014.

ويعد مضيق كيرتش المنفذ الوحيد لبحر آزوف ويسيطر على الوصول إلى اثنين من الموانئ الأوكرانية الرئيسية.

ودفع الحادث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إلغاء اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين للإشارة إلى عدم موافقة واشنطن على التصرفات الروسية في المواجهة البحرية مع أوكرانيا.