تواصل الاحتجاجات في السودان والرئيس يصدر مرسوما بتعيين والٍ على القضارف

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نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الرئيس عمر البشير اليوم أنه أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت محمد واليا لولاية القضارف بدلا من الوالي السابق الذي راح ضحية تحطم طائرة في أيلول - سبتمبر الماضي. وهو بذلك أول قرار جمهوري يصدر منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني. وأعلن مسؤولون حكوميون في الساعات الماضية عن دخول حالة طوارئ وفرض حظر التجول في عدة ولايات ومدن، وتم تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي في مدينة الخرطوم.