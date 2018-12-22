شاهد: مقهى مخصص لـ"كلاب العمل" في شانغهاي الصينية

في أحد المقاهي الصينية في مدينة شانغهاي، يمكن للزوار الاستمتاع بالكلاب من فصيلة "كورجي"، فيما هم يشربون القهوة أو الشاي.

الفكرة التي أطلقها وانغ ييمي، مؤسس المقهى، بسيطة جداً؛ ثمة من هو غير قادر على تربية الحيوانات الأليفة، رغم محبته لها. والمقهى يتيح لهؤلاء رؤية هذه الكلاب.

غير أن ييمي يعترف أن عاطفته الشخصية وحبه للكلاب دفعاه أيضاً إلى افتتاح المقهى.

وتمّ الافتتاح في شهر آب-أغسطس المنصرم، وهو يقدم أيضاً بعض الأطباق، منها فطائر "كورجي" المصنوعة من الأرز والتي يدخلها شراب السكّر البني.

وصممت أشياء كثيرة في المكان، كانت قابلة للاستهلاك أو غيرها، على شكل كلاب "كورجي"، التي يقول العلم أن بلاد الغال هي منشؤها الأول.

ويضيف ييمي أن غالبية الكلاب الموجودة من الإناث، لأنها أهدأ، بشكل عام، من الذكور.

وأصبحت مقاهي الحيوانات الأليفة متزايدة في الصين الشعبية، خصوصاً بسبب رغبة الشباب الذين ليس لديهم ما يكفي من المال أو المساحة لتربية تلك الحيوانات.

يذكر أخيراً أن مفردة "كورجي" مشتقة من اللغة الويلزية القديمة، ومعناها "كلب العمل".