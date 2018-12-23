مصر تعيّن مديراً جديداً للمخابرات الحربية

قال مصدران أمنيان لرويترز اليوم، الأحد، إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديراً للمخابرات الحربية المصرية خلفا للواء محمد الشحات.

وكان مجاور قد تمّ تعيينه في منصب نائب قائد المخابرات الحربية منذ ثلاثة أشهر، وعمل من قبل قائدا للجيش الثاني الميداني وملحقا عسكرياً في سفارة مصر في الولايات المتحدة.

وشملت التغييرات التي قام بها وزير الدفاع المصري، الفريق أوّل محمد زكي، قائد المنطقة الغربية المتاخمة للحدود الليبية، حيث تمّ تعيين اللواء صلاح سرايا قائداً للمنطقة.

ولم تتحدث مصادر رويترز عن أسباب التغيير التي طالت القوات المسلحة.

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