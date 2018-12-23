فرنسا تتسلم الإرهابي بيتر شريف بعد اعتقاله في جيبوتي في عملية نوعية

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أودع الفرنسي بيتر شريف، الذي اعتقل في جيبوتي في 16 ديسمبر-كانون الأول، رهن الاحتجاز فور وصوله إلى مطار شارل ديغول في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس صباح هذا الأحد حسب ما أكدته وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام في باريس، في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.