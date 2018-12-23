ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب بشأن سوريا

وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إلى أنّ القوات الأمريكية الموجودة في شمال سوريا ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة لاقت كثيرا من الانتقاد حتى من قبل نواب جمهوريين مقربين من ترامب، حيث اعتبروا أن ذلك سيعزز من التواجد الروسي والإيراني في المنطقة.