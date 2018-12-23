ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب بشأن سوريا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال في مؤتمر صحفي في تشاد "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال في مؤتمر صحفي في تشاد "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إلى أنّ القوات الأمريكية الموجودة في شمال سوريا ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة لاقت كثيرا من الانتقاد حتى من قبل نواب جمهوريين مقربين من ترامب، حيث اعتبروا أن ذلك سيعزز من التواجد الروسي والإيراني في المنطقة.
وسبق لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن انتقدت قرار ترامب المفاجئ، وقالت إن تنظيم الدوالة الإسلامية في سوريا لم يمح من الخارطة بعد وتتوجب هزيمته عسكرياً تماماً في آخر جيوبه ومعاقله في سوريا.
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