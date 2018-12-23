محكمة يابانية تمدد توقيف كارلوس غصن عشرة أيام أخرى

مددت محكمة يابانية يوم الأحد توقيف كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان موتورز" لمدة عشرة أيام إذ يواجه اتهامات جديدة تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي.

ويعني قرار محكمة طوكيو الجزئية أن غصن سيبقى في السجن الرئيسي بالعاصمة اليابانية الذي يحتجز فيه منذ اعتقاله الشهر الماضي بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.