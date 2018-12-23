محكمة يابانية تمدد توقيف كارلوس غصن عشرة أيام أخرى

مددت محكمة يابانية يوم الأحد توقيف كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان موتورز" لمدة عشرة أيام إذ يواجه اتهامات جديدة تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي.
ويعني قرار محكمة طوكيو الجزئية أن غصن سيبقى في السجن الرئيسي بالعاصمة اليابانية الذي يحتجز فيه منذ اعتقاله الشهر الماضي بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وقال ممثلون للادعاء إن قرارا بتجديد توقيف غصن صدر يوم الجمعة بناء على اشتباه في أنه حول في أكتوبر- تشرين الأول 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات مما جعلها مسؤولة عن خسائر متعلقة بفروق أسعار تصل قيمتها إلى 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار).
وأضافوا أن الخطوة تسببت في إلحاق أضرار مادية بنيسان.
أوقفت السلطات اليابانية غصن الشهر الماضي على خلفية الاشتباه بارتكابه انتهاكات مالية، وعزلته "نيسان موتورز" من منصبه كرئيس لمجلس إدارتها بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011.
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