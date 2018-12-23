سقوط ما لا يقل عن 120 ألف قتيل إندونيسي بسبب "حزام النار" منذ 2004

ضرب تسونامي جديد إندونيسيا ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 168 شخصاً وأصابة 745 على جزيرتي جاوة وسومطرة، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية في البلاد.

ويقول العلماء إن انهياراً أرضياً تحت سطح البحر بسبب ثوران بركان يوم أمس، السبت، أدى إلى حدوث التسونامي واجتياح الأمواج العاتية المنطقة الساحلية.