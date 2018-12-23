مقتل تسعة عمّال بعد اندلاع حريق في منجم في سوليكامسك الروسية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الأحد عن محققين قولهم إن عمال الإنقاذ عثروا على جثث عمال البناء التسعة الذين فقدوا بعد حريق في منجم تشغله شركة أورالكالي لتعدين البوتاس ولا يزال هناك مفقود.

وحاصر الدخان تسعة أشخاص تحت الأرض بعد نشوب حريق في المنجم بمدينة سوليكامسك التي تبعد نحو 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو يوم السبت.

وذكرت إنترفاكس أن عمال الإنقاذ لم يخمدوا الحريق بعد ولم ينتشلوا الجثث التي ترقد على عمق أكثر من 360 مترا. واندلع الحريق في جزء تحت الإنشاء بالمنجم.

ويتعرض قطاع التعدين في روسيا لكوارث منذ سنوات. ففي فبراير شباط 2016 لقي 36 من عمال المناجم والإنقاذ حتفهم في منجم فحم عند الدائرة القطبية الشمالية.