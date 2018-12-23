مظاهرات السودان: الصادق المهدي يؤكد مقتل 22 شخصا على الأقل

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أكد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي مقتل 22 شخصاً خلال تظاهرات شهدتها عدة مدن في البلاد على خلفية إعلان زيادة في أسعار الخبز. واعتبر المهدي خلال مؤتمر صحافي أنّ التظاهرات "مشروعة" بموجب الدستور الذي يمنح الشعب حق التظاهر، مضيفا أنّ الاحتجاجات الشعبية مرتبطة بتردي الأوضاع وانهيار الخدمات.

وشهدت مناطق دنقلا في الشمال والقضارف في الشرق مظاهرات احتجاجية ندد خلالها المتظاهرون بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات في البلاد إلى مقتل محتج في مدينة عطبرة شمال السودان يوم الجمعة، بينما تجمع متظاهرون في أنحاء البلاد لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والفساد. ويتزايد الغضب في السودان بسبب ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية، على غرار تضاعف سعر الخبز هذا العام ووضع حدود لسحب الأموال من المصارف.