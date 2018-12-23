الرئاسة السودانية تقول إن قطر تدعم الخرطوم والاحتجاجات في الشارع مستمرة

قال مكتب الرئيس السوداني في بيان إن الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، اتصل هاتفياً بالرئيس عمر البشير يوم السبت للتعبير عن دعمه للسودان بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في عدة مدن سودانية خلال الأيام الماضية.

ويتزايد التنافس بين قطر ودول أخرى في المنطقة على النفوذ والاستثمار في السودان ودول أخرى تقع على البحر الأحمر وخليج عدن. كما أن دول الخليج ظلت مصدر تمويل مهم للسودان بعد أن خسر ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في عام 2011.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان احتجاجات خرجت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. كما دعا المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما.

وذكر البيان أن الشيخ تميم أعلن خلال الاتصال "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه علي استقرار السودان وأمنه".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الاتصال.

وكان متحدث باسم تحالف معارض في السودان قال يوم أمس إن السلطات ألقت القبض على 14 من قادة التحالف، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية.