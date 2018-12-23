توقف جزئي عن العمل للحكومة الأميركية قد يستمر إلى غاية بداية السنة الجديدة

ذكر ميك مولفيني مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض وكبير موظفيه أن توقف الحكومة الأميركية الجزئي عن العمل ربما يستمر حتى الثالث من يناير-كانون الثاني، وهو الموعد المقرر لانعقاد الكونغرس بتشكيلته الجديدة وقيادة الديمقراطيين لمجلس النواب.

وقال مولفيني لقناة فوكس نيوز يوم الأحد: "من المحتمل على نحو كبير أن يستمر الإغلاق إلى ما بعد 28 ديسمبر-كانون الأول حتى انعقاد الكونغرس الجديد". وأضاف: "لا أعتقد أن الأمور ستمضي بسرعة كبيرة على مدى الأيام المقبلة" بسبب عطلة عيد الميلاد.