ترامب راجع مستشاريه باحثاً عن طرد موظف فدرالي كبير

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قالت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب طرح السؤال على مستشاريه ليرى إذا ما كان طرد رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قانونياً. وكانت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أوّل من ذكر الخبر، ونقلته عن مقربين من الملف.

ولا تخفى عن الصحافة الأميركية علاقة ترامب السيئة بباول، فالأول أراد التخلص من الثاني في بداية العام، ولكن مستشاريه قالوا له "إذا طردته، لن يكون القانون إلى جانبك" بحسب ما نقلته بلومبرغ.