ترامب راجع مستشاريه باحثاً عن طرد موظف فدرالي كبير

قالت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب طرح السؤال على مستشاريه ليرى إذا ما كان طرد رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قانونياً.
وكانت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أوّل من ذكر الخبر، ونقلته عن مقربين من الملف.
قالت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب طرح السؤال على مستشاريه ليرى إذا ما كان طرد رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قانونياً.
وكانت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أوّل من ذكر الخبر، ونقلته عن مقربين من الملف.
ولا تخفى عن الصحافة الأميركية علاقة ترامب السيئة بباول، فالأول أراد التخلص من الثاني في بداية العام، ولكن مستشاريه قالوا له "إذا طردته، لن يكون القانون إلى جانبك" بحسب ما نقلته بلومبرغ.
وليس من الواضح، قانونياً، إذا ما كان باستطاعة زعيم البيت الأبيض طرد رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي، علماً أن القانون يتيح له طرد حاكم البنك الفدرالي.
مساء أمس السبت، غرّد وزير المالية الأميركي، ستيف منوشن، عبر حسابه على تويتر وقال إن ترامب تحدّث معه في الموضوع نافياً أن يكون قد اقترح طرد باول.
وكتب منوشن على تويتر كلمات ترامب التي جاء فيها "لم أقترح يوماً طرد رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي جاي بأول، ولا أعتقد أنه لدي الحق بذلك".
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