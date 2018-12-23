ترامب يدافع عن قراره بشأن سوريا ويصف تقارير "الجدار الجنوبي" بالكاذبة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وفى بالعهد الذي قطعه على نفسه بخصوص سحب القوات الأميركية بالكامل من سوريا، موضحاً أنّ قرار سحب قوات بلاده المرابطة في سوريا تمّ اتخاذه خلال حملته الانتخابية.

واعتبر ترامب أنّ سوريا وروسيا وإيران يمثلون العدو المحلي لما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً عبر حسابه على تويتر "أننا ذهبنا إلى هناك لمدة ثلاثة أشهر وكان ذلك منذ سبعة أعوام - لم نغادر (سوريا) أبداً".

وأشار ترامب كذلك إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية هزم بشكل كبير وأن دولاً محلية، من ضمنها تركيا، يجب أن تكون قادرة على استعادة ما تبقى".