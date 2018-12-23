ترامب يدافع عن قراره بشأن سوريا ويصف تقارير "الجدار الجنوبي" بالكاذبة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وفى بالعهد الذي قطعه على نفسه بخصوص سحب القوات الأميركية بالكامل من سوريا، موضحاً أنّ قرار سحب قوات بلاده المرابطة في سوريا تمّ اتخاذه خلال حملته الانتخابية.
واعتبر ترامب أنّ سوريا وروسيا وإيران يمثلون العدو المحلي لما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً عبر حسابه على تويتر "أننا ذهبنا إلى هناك لمدة ثلاثة أشهر وكان ذلك منذ سبعة أعوام - لم نغادر (سوريا) أبداً".
وأشار ترامب كذلك إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية هزم بشكل كبير وأن دولاً محلية، من ضمنها تركيا، يجب أن تكون قادرة على استعادة ما تبقى".
وأنهى ترامب تغريدته بالقول "نحن عائدون إلى الوطن!".
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وكان الرئيس الأميركي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إلى أنّ نحو 2000 جندي، والذين يمثلون القوات الأميركية المرابطة في شمال سوريا، والتي تشمل القوات الخاصة المشاركة في التنسيق وقتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتدريب قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تمّ استعادتها من التنظيم المتطرف، سيعودون إلى الولايات المتحدة "لإعادة بناء الوطن".
وأثار الإعلان موجة كبيرة من ردود الفعل في عواصم القرار العالمية.
يذكر أنّ بعض نواب الحزب الجمهوري انتقدوا خطوة دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا حيث اعتبروا أنّ ذلك سيعزز من التواجد الروسي والإيراني في المنطقة.
على الصعيد الداخلي، وصف ترامب التقارير التي تتهمه بتعطيل الحكومة الفدرالية بشكل جزئي بالتقارير الكاذبة/المضللة، مضيفاً أنه يناقش مع الديمقراطيين مسألة أمن الحدود ولم يفقد الأمل.
غير أن ترامب كتب أيضاً أن التعطيل الحكومي قد يدوم أكثر من المتوقع.