ترامب تحدث مع أردوغان عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأميركية من سوريا، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأميركيين بمن فيهم رفاقه الجمهوريون.
وقال ترامب على تويتر: "بحثنا وضع تنظيم الدولة الإسلامية وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأميركية من المنطقة. ستعود للوطن بعد سنوات عديدة".
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وأضاف ترامب أنه وأردوغان بحثا أيضا التبادل التجاري "الواسع النطاق" بين الولايات المتحدة وتركيا بعد توتر علاقات العضوين بحلف شمال الأطلسي خلال الصيف.
يذكر أنّ إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا أثار بعض المخاوف حيث أعلنت إلهام أحمد، وهي مسؤولة كردية كبيرة في حديثها إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا تتطلع إلى فرنسا للعب دور أكثر فاعلية في سوريا. ويأتي تصريح إلهام أحمد بعد إعلان واشنطن سحب قواتها العسكرية من سوريا.
ويتخوف الأكراد من أن يفسح الانسحاب الأميركي المجال للقوات التركية بتنفيذ عملية في الداخل السوري، الأمر الذي وعد به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سابقاً.