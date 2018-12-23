ترامب تحدث مع أردوغان عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأميركية من سوريا، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأميركيين بمن فيهم رفاقه الجمهوريون.

وقال ترامب على تويتر: "بحثنا وضع تنظيم الدولة الإسلامية وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأميركية من المنطقة. ستعود للوطن بعد سنوات عديدة".