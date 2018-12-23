ترامب يلغي سفره في عيد الميلاد بسبب تعطيل الحكومة الجزئي

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبقى في واشنطن خلال عيد الميلاد بسبب تعطيل الحكومة الفدرالية الجزئي.

وكان من المقرر أن يسافر ترامب إلى فلوريدا مع أسرته لقضاء عطلات نهاية العام لكنه قال يوم الجمعة إنه سيبقى في واشنطن ما لم يتوصل مع النواب إلى اتفاق بشأن الموازن

ولم يتضح إلى متى سيبقى ترامب في العاصمة.

وكانت الحكومة الأميركية الفدرالية قد تعطلت جزئياً منذ ليل الجمعة-السبت بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس تخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

ولم يتمكن الكونغرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الموازنة يوم الجمعة، ولكن الطرفين تعهدا بمواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعياً لاتفاق ينهي التعطيل قبل عطلة عيد الميلاد.

ورفض ترامب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن تمويلاً لبناء الجدار.

وأقر مجلس النواب، الذي لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه، مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ، ما أدى إلى تعطيل جزئي للحكومة الفدرالية منتصف ليل الجمعة.

وألقى ترامب اللوم على الديمقراطيين في تغريدة عبر حسابه على تويتر ولكنه قال إنه "يتناقش" معهم بهدف التوصل إلى حلّ.

مجلس الشيوخ يفشل في التوصل إلى حل

في السياق، اختتم مجلس الشيوخ الأميركي جلسة تشريعية أمس السبت من دون التوصل إلى حلّ بشأن الموازنة، وسيعقد جلسته التشريعية التالية يوم الخميس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن مجلس الشيوخ سيجتمع خلال جلسة "شكلية" غداً الإثنين. وقد تستمر هذه الجلسات لدقائق معدودة قبل إرجائها.

ومع إغلاق ماكونيل لجلسة مجلس الشيوخ، أبلغ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الصحفيين قائلا إن المفاوضين "ما زالوا يتباحثون".