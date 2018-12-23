ترامب يقصي ماتيس قبل شهرين من موعد خروجه ويعين شاناهان مكانه مؤقتاً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر إن نائب وزير الدفاع، الحالي، باتريك شاناهان، سيصبح القائم بأعمال وزارة الدفاع بدءاً من الأول من يناير-كانون الثاني 2019.

وأضاف ترامب "باتريك لديه قائمة طويلة من الإنجازات خلال خدمته كنائب لوزير الدفاع، وقبلها في بونيغ. سيكون رائعاً". وبهذا الإعلان يكون ترامب قد أقصى ماتيس قبل شهرين من الموعد المتوقع لخروجه من البنتاغون.

وتوقعت صحف أميركية منها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" هذا الإعلان.

وكان ماتيس قد استقال على خلفية ما سمّاه "اختلاف في الآراء السياسية" مع رئيس الولايات المتحدة لكنه عرض البقاء في منصبه لشهرين إضافيين.

وأبلغ مصدر مطلع على الموقف رويترز بأن ترامب شعر باستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس، التي انتقد فيها ضمنا سياسات ترامب الخارجية، ومعاملته لحلفاء بلاده العسكريين، بعد قرار الرئيس الانسحاب من سوريا.