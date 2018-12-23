ترامب: 7.546 ادعاء خاطئاً أو مضلّلاً في 700 يومٍ فقط

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قدم 7.546 ادعاء خاطئاً أو مضلّلاً، خلال 700 يومٍ في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ربع تلك الادعاءات الخاطئة أو المضللة، أي نحو 2.032 منها، جاءت خلال حملات سياسية وانتخابية قام بها ترامب.