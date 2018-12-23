ترامب: 7.546 ادعاء خاطئاً أو مضلّلاً في 700 يومٍ فقط

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قدم 7.546 ادعاء خاطئاً أو مضلّلاً، خلال 700 يومٍ في البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ربع تلك الادعاءات الخاطئة أو المضللة، أي نحو 2.032 منها، جاءت خلال حملات سياسية وانتخابية قام بها ترامب.
يضاف إلى ذلك عدد لا يستهان به من الملاحظات التي أدلى بها خلال مؤتمرات صحفية، حيث قالت "واشنطن بوست" إن ترامب قدّم 1.921 ملاحظة خاطئة أو مضللة في المؤتمرات التي عقدها.
ونال تويتر، أحد أبرز وسائل ترامب الإعلامية الخاصة، نصيبه من تلك الإحصائيات حيث تذكر الصحيفة، أنّ نشر ترامب 1.266 تغريدة تضمنت ادعاء خاطئاً أو مضللاً.
أّما بالنسبة إلى المواضيع التي كانت تطرحها أغلبية تلك الادعاءات، ذكرت الصحيفة أن موضوع الهجرة، هو الموضوع الرئيسي في "الفايك نيوز" (الأخبار الكاذبة) إذ كان سبباً في تقديم ترامب 1.076 ادعاء خاطئاً أو مضللاً.