تسونامي كارثي يودي بحياة 168 شخصاً على الأقل في إندونيسيا

وتعرضت مئات المنازل والمباني لأضرار شديدة، وأظهرت لقطات مصورة الطرق وقد أغلقها حطام المنازل المدمرة والسيارات والأشجار. ودعت السلطات السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا للبقاء بعيدا عن الشواطئ وأبقت على التحذير من ارتفاع المد حتى يوم 25 ديسمبر- كانون الأول.

قال مسؤولون في إندونيسيا يوم الأحد إن تسونامي ضرب جزيرتيْ جاوة وسومطرة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 168 شخصا وأصاب المئات. ووقع التسونامي، بحسب التقديرات الأولية، عقب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناك كراكاتوا.

وقال إندان بيرمانا رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لمحطة مترو التلفزيونية إن الشرطة تقدم المساعدة للضحايا في تانجونغ ليسونغ بإقليم بانتين لأن عمال الطوارئ لم يصلوا بعد إلى المنطقة، وأن الوكالة لا تزال تجمع المعلومات وأن يرتفع عدد الضحايا.

وجرفت المياه مسرحا قريبا من الشاطئ حيث كانت فرقة موسيقية تقدم حفلا، مما أسفر عن مقتل موسيقي واحد على الأقل. ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت الفرقة في بيان "المياه جرفت المسرح الذي كان قريبا جدا من البحر... ارتفعت المياه وجرفت الجميع. فقدنا أحباءنا ومن بينهم عازفنا ومديرنا... وهناك آخرون في عداد المفقودين".

مقطع فيديو يظهر لحظة وصول موجات تسونامي إلى المسرح

نشاط بركاني سبب انهيار أرضي تحت البحر

قال سوتوبو بورو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية إن أمواج المد العاتية كانت "بسبب انهيار أرضي تحت سطح البحر ناجم عن نشاط بركاني في أناك كراكاتوا".

وأضاف نوجروهو إن الحادث دمر مئات المنازل وإن شخصين ما زالا في عداد المفقودين.

وضرب زلزال متبوع بموجات تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية في سبتمبر- أيلول الماضي راح ضحيته أكثر من 1400 شخص، وعرض الحكومة الإندونيسية إلى انتقادات شديدة بعد أن كشف عن سوء الأجهزة إنذار المبكر وفشلها في تنبيه معظم الناس قبل وقوع الكارثة.

وفي 26 ديسمبر كانون الأول عام 2004 تسبب زلزال في موجة تسونامي في المحيط الهندي أودت بحياة 226 ألف شخص في 13 دولة وكان منهم ما يربو على 120 ألفا في إندونيسيا.

وأدى ثوران بركان كراكاتوا في عام 1883 إلى مقتل ما يربو على 36 ألف شخص في أمواج مد عاتية.

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