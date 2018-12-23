شاهد: عشرات آلاف اليابانيين يحتفلون بعيد ميلاد آخر أباطرة العالم

وعادة ما يلقي الإمبراطور في عيد ميلاده، وهو يوم عطلة وطنية، خطابا في القصر الذي يفتح أبوابه للجمهور. ومنصب الإمبراطور شرفي ولا يتمتع بأي سلطات سياسية.

قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان أ كيهيتو الذي أتم عامه الخامس والثمانين يوم الأحد في آخر احتفال بعيد ميلاده في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو قبل تنازله عن العرش العام المقبل.

وذكر البلاط الإمبراطوري أن القصر شهد احتشاد 75490 شخصا في الصباح وهو أكبر عدد يحضر عيد الميلاد خلال عهد أكيهيتو الممتد منذ ثلاثة عقود والمعروف بعهد "تحقيق السلام".

وألقى أكيهيتو خطابا للمهنئين الذين لوحوا بأعلام البلاد وهم يرفعون هواتفهم الذكية لتصويره وهو يقف برفقة زوجته وأكبر أبنائه الأمير ناروهيتو وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية في شرفة القصر.

REUTERS/Issei Kato

وقال الإمبراطور "قلبي مع من فقدوا أفرادا من أسرهم أو أحباء لهم أو من تكبدوا خسائر ويعانون الآن في حياتهم" في تعليق على الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم.

وتسببت زلازل وعواصف عاتية وموجات حرارة شديدة في مقتل المئات وتدمير منازل وعرقلة سلاسل الإمداد مما ألقى بظلاله على توقعات الأداء الاقتصادي في اليابان المعتمد على التصدير.

ومن المقرر أن يتنازل اكيهيتو عن العرش لولي عهده الأمير ناروهيتو في 30 أبريل- نيسان. وخضع الإمبراطور من قبل لجراحة في القلب وعلاج من مرض السرطان.

وآخر مرة تخلى فيها إمبراطور ياباني عن العرش كانت عام 1817.

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