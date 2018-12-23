عاجل

عاجل

سلوفاكيا

شاهد: سائق "يطير" في BMW في سلوفاكيا وينجو من حادث مروّع

 محادثة
شاهد: سائق "يطير" في BMW في سلوفاكيا وينجو من حادث مروّع
حجم النص Aa Aa

التقطت كاميرات مراقبة الحركة المرورية في سلوفاكيا مشهدا قد يبدو وكأنه من فيلم هوليوودي مثل "فاست آند فيوريوس" تظهر فيه سيارة بي إم دبليو مسرعة وهي تخطئ مسارها على الطريق لتصطدم بمرتفع اسمنتي وترتفع أمتاراً في الهواء مخلفة ذيلاً من النيران وراءها.

الحادث حصل قبل دخول السيارة نفق "بوريك" المروري في شمال شرق سلوفاكيا، وأدى لاصطدام السيارة بسقف النفق وانقلابها عدة مرات عند سقوطها على الأرض مجددا، ولحسن الحظ فإن سائق السيارة وعمره 44 عاما لم يتعرض لأكثر من إصابات طفيفة، وكان غير مخمور أثناء القيادة، وغالبه النعاس بحسب ما تقوله الشرطة المحلية.

الفيديو الذي انتشر بسرعة قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي شوهد من قبل أكثر من مليوني مشترك.

لمشاهدة المزيد على يورونيوز: