شاهد: ثوران بركان "كراكاتو" الذي تسبب بالتسونامي في إندونيسيا

وأدى التسونامي إلى مقتل ما لا يقل عن 168 شخصاً بحسب ما تشير إليه مصادر حكومية، مع الترجيح أن أعداد القتلى والمفقودين سترتفع في الساعات المقبلة.

تعرضت مئات المنازل والمباني الأخرى لأضرار بالغة بسبب التسونامي الذي ضرب مضيق سوندا الإندونيسي ، بعد انهيار أرضي تحت الماء بسبب ثوران بركان أناك كراكاتو.

وأدى المدّ العالي الذي يرافق اكتمال القمر إلى زيادة ارتفاع الأمواج بشكل غير عادي، حسبما صرّح مسؤولون في محطة الأرصاد الجوية اليوم الأحد.

وكانت السلطات الإندونيسية قد حذرت السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا من الاقتراب من الشواطئ إلى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأفاد سكان المناطق الساحلية أنهم لم يشاهدوا أو يشعروا بأي علامات تحذيرية على حصول تسونامي، مثل انحسار المياه أو حدوث زلزال، ولكنهم تفاجأوا بأمواج يصل ارتفاعها إلى مترين تضرب الشواطئ.

في العام 1883، أدى ثوران بركان كراكاتو الذي يقع بين جزيرتين سومطرو وجاوة إلى مقتل من 35000 شخص على الأقل.