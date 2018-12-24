"إرسال أناس إلى المريخ عمل طائش" بحسب رائد مهمة أبولو8

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قال رائد الفضاء الأمريكي السابق وليام بيل أندرز الذي سبق أن توجه في رحلة إلى القمر ودار حوله، إن إرسال أناس إلى كوكب المريخ سيكون عملا طائشا. وكان أندرز واحدا من أعضاء ثلاثة طواقم من الرواد الذين شاركوا في برنامج أبولو8.

وكانت مهمة شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 1968 الأولى التي سجلت مغادرة مدار الأرض، وأنجزت دورانها حول القمر قبل أن تعود بأمان إلى الأرض. وقد مهدت تلك المهمة الطريق أمام أبولو11، التي أفضت إلى نزول الإنسان على سطح القمر، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من مهمة أبولو8. وقال أندرز البالغ من العمر 85 سنة في حديث إلى راديو "بي بي سي" إن إرسال طواقم إلى المريخ مثير للسخرية، متسائلا: ما هو البديل الذي نبحث عنه؟ وما الذي يدفعنا للذهاب إلى المريخ؟ مضيفا القول إنه لا يعتقد أم الناس يولون أهمية لذلك.