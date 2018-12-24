قال رائد الفضاء الأمريكي السابق وليام بيل أندرز الذي سبق أن توجه في رحلة إلى القمر ودار حوله، إن إرسال أناس إلى كوكب المريخ سيكون عملا طائشا. وكان أندرز واحدا من أعضاء ثلاثة طواقم من الرواد الذين شاركوا في برنامج أبولو8.
"إرسال أناس إلى المريخ عمل طائش" بحسب رائد مهمة أبولو8
وكانت مهمة شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 1968 الأولى التي سجلت مغادرة مدار الأرض، وأنجزت دورانها حول القمر قبل أن تعود بأمان إلى الأرض. وقد مهدت تلك المهمة الطريق أمام أبولو11، التي أفضت إلى نزول الإنسان على سطح القمر، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من مهمة أبولو8.
وقال أندرز البالغ من العمر 85 سنة في حديث إلى راديو "بي بي سي" إن إرسال طواقم إلى المريخ مثير للسخرية، متسائلا: ما هو البديل الذي نبحث عنه؟ وما الذي يدفعنا للذهاب إلى المريخ؟ مضيفا القول إنه لا يعتقد أم الناس يولون أهمية لذلك.
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وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال رحلات مأهولة إلى كوكب المريخ خلال ثلاثينات القرن الحالي.وتعكف ناسا على تطوير القدرات على إرسال رحلات مأهولة نحو كويكبات سيارة بحلول سنة 2025، ثم إلى كوكب المريخ مع بداية الثلاثينات، وذلك وفق سياسة الولايات المتحدة الوطنية للفضاء الصادرة في 2010.
وتقوم روبوتات حاليا باستكشاف كوكب المريخ، حيث سجل مسبار "إينسايت" هبوطا بنجاح على الكوكب الأحمر الشهر الماضي، وتتعلق المهمة بدراسة مكونات الكوكب الأحمر واستعمال مقياس الزلازل.
وينبع الاهتمام بالمريخ من كونه يشبه الأرض من حيث تشكله وتطوره، ومن شأن ذلك أن يساعد في فهم تاريخ الكوكب ومستقبله بشكل أفضل.
وتقول مؤسسة سبيس إكس العاملة في مجالات رحلات الفضاء إنها تخطط لإرسال أولى شحناتها إلى المريخ سنة 2022، تليها بعثة ثانية مؤلفة من حمولة شحن وطاقم في 2024، لكن مؤسسات مثل سبيس أكس وأمازون تتهم بخلق مستوطنات على المريخ، وهو ما يعد غير مقبول، بحسب خبراء.