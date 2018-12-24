عبر تويتر.. ترامب "الغاضب" يعلن إقصاء ماتيس عن منصبه قبل شهرين من انتهاء ولايته

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 23 ديسمبر عن امتعاضه من خطاب استقالة ماتيس الذي انتقد فيه سياسات الرئيس الخارجية، بحسب بعض المسؤولين.

وأعلن ترامب عبر تويتر تعيين باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع قائما بأعمال الوزير اعتبارا من أول يناير كانون الثاني، واصفا شاناهان، الذي شغل سابقا منصب المسؤول التنفيذي بشركة بوينغ، بأنه "موهوب للغاية"، وأضاف "سيكون عظيما".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب شعر باستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يختار ترامب مرشحا لمنصب وزير الدفاع في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن ماتيس سيعمل مع شاناهان وقيادة البنتاغون لضمان "استمرار تركيز الوزارة في الدفاع عن الأمة خلال هذه الفترة الانتقالية".

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وركز شاناهان خلال عمله نائبا لوزير الدفاع على الإصلاح الداخلي للبنتاغون، وقضايا أخرى منها تشكيل قوة فضائية وهو مشروع يؤيده ترامب لكنه يواجه مقاومة من مشرعين ومسؤولين بالبنتاغون.

استقالة مفاجئة ورسالة تحمل الكثير

وكان ماتيس قد أعلن يوم الخميس 20 ديسمبر وبشكل مفاجئ أنه سيترك منصبه اعتبارا من 28 فبراير شباط إثر خلاف مع ترامب حول سياسته الخارجية بما في ذلك قراراته المفاجئة بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط للانسحاب من أفغانستان.

ونشر ماتيس رسالة استقالة صريحة كشفت تنامي الخلافات بينهما وانتقدت ضمنيا عدم تقدير ترامب لأقرب حلفاء الولايات المتحدة الذين قاتلوا إلى جانبها في الصراعين. وقال ماتيس إن ترامب بحاجة إلى وزير دفاع يكون أكثر انحيازا لآرائه.

انتقادات من كل صوب والسبب.. سوريا وأفغانستان

وتعرض ترامب لانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين والحلفاء الدوليين في الأيام القليلة الماضية بسبب تحركاته لإنهاء الوجود الأمريكي في سوريا وأفغانستان على عكس ما يراه مساعدوه والقادة العسكريون.

وعبر ترامب صراحة عن عدم رضاه عن ماتيس مساء السبت بتغريدة قال فيها إن الرئيس السابق باراك أوباما أقاله بشكل "غير مشرف"، وإنه منح الجنرال المتقاعد فرصة ثانية.

وكان أوباما أقال ماتيس من رئاسة القيادة المركزية الأمريكية في عام 2013 بسبب ما اعتبره المسؤولون في ذلك الوقت آراء متشددة بشأن إيران.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن تغريدة ترامب يوم الخميس أمليت لمساعد لنشرها قبل أن يقرأ ترامب استقالة ماتيس.

وقال المسؤول "هذه ليست رسالة الاستقالة التي أعتقد أنه يجب عليك كتابتها"، مضيفا أن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ ماتيس يوم الأحد بأنه عليه الرحيل في الأول من يناير كانون الثاني.

انسحاب "بطيئ" من سوريا

وفي خطوة مفاجئة ، أعلن الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء 19 ديسمبر إنه بصدد سحب القوات الأمريكية من سوريا، وشكل هذا القرار تحولا في السياسة الأمريكية في المنطقة، لتعلن الإدارة الامريكية في ما بعد عزم ترامب على سحب نحو نصف القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان والتي يبلغ عددها 14 ألف جندي.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا.

أردوغان وترامب

هذا وأعلن ترامب عبر تويتر يوم الأحد إنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأمريكية من سوريا، وأضاف "بحثنا وضع تنظيم الدولة الإسلامية وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة".

خطة انسحاب أمريكية وانتقادات للقرار

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن ماتيس "سيواصل التركيز على ما يريد أن يفعله، لضمان انتقال سلس"، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يقدم القادة العسكريون خطة بشأن الانسحاب للبنتاغون خلال أيام.

وفي السياق عينه، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد أسفه الشديد إزاء قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا ، الخطة التي أدت لانتقادات لاذعة غير معتادة من بعض الجمهوريين.

وقال السناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه "حزين" بقرار ترامب الانسحاب، وقال كروكر لشبكة "سي.إن.إن" "اعتقد أنه يعرف أنه اقترف خطأ".