مفاجأة ولكن.. أكسا الفرنسية للتأمين تمنح موظفيها بسويسرا مثلي الأجر بالخطأ

في مفاجئة سعيدة قبل عيد الميلاد، حصل 4300 موظف سويسري بشركة أكسا الفرنسية للتأمين على مثلي راتبهم المعتاد في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن سرعان ما تبددت سعادتهم عندما عرفوا أنه لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالمال الزائد.

وقالت أكسا إن الخطأ، الذي كتبت عنه صحيفة تاجيس-أنتسايجر اليومية وأكدته شركة التأمين يوم الاثنين، حدث بسبب خطأ وقع بين الشركة والبنك الذي يتولى تحويل الرواتب. وللموظفين حرية الاختيار بين إعادة المال، أو اعتباره أجرا مقدما عن شهر يناير/كانون الثاني.

ولم تكشف أكسا على الفور حجم المبلغ الذي دفعته بالخطأ، لكن بناء على متوسط الأجور في سويسرا الذي يقدر بنحو 85 ألف فرنك سويسري سنويا، قد يكون المبلغ الزائد أكثر من 30 مليون فرنك سويسري (30 مليون دولار).