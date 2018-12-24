شاهد: مزاد علني لبيع اللحوم في لندن بمناسبة الأعياد

مزاد لبيع اللحوم في لندن، بمناسبة عيد الميلاد، حدث قد يستغربه البعض، فهو لا يُقام إلا العاصمة البريطانية، على حد تعبير غريغ لورانس، رئيس مجلس إدارة متجر سميث فيلد.
ويقول:"هذا حدث مهم في لندن، إنه كجوهرة في هذه المدينة، ولا يحصل في أية مدينة بريطانية أخرى، ونتمنى أن يستمر في السنوات القادمة".
وألمح غريغ إلى أنه تم بيع حوالي 16 طنا من اللحوم في هذا اليوم، سواء كانت لحوم الأبقار أو الخراف أو حتى الخنازير والديك الرومي، وعلى حد قوله فإن كل هذه اللحوم من النخب الأول.
المشاركة في هذا المزاد، والحصول على الكمية المطلوبة من اللحوم يعني أن كل زبون وفّر حوالي 50 – 60% من الميزانية التي رصدها لشراء اللحوم لموسم الأعياد، مقارنة بالمبلغ الذي كان سيشتري به حال تسوقه من المتاجر أو محلات الجزارة، وعاد غريغ في حديثه ليؤكد على "جودة المنتج" فيما يقدمونه للزبائن من لحوم.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وأشار إلى أن كل العاملين في متاجر سميث فيلد عملوا لأكثر من 16 ساعة يوميا خلال الأسبوعين الأخيرين، وأن هذا اليوم هو الأخير بالنسبة لهم قبل عطلتهم بمناسبة الأعياد.
غابريال وهو أحد الزبائن ألمح إلى أن عملية البيع في هذا المزاد لا تخلوا من الفكاهة والتسلية، وهي بالنسبة له أفضل من الذهاب إلى السوبرماركت لشراء اللحوم.