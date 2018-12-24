شاهد: مزاد علني لبيع اللحوم في لندن بمناسبة الأعياد

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مزاد لبيع اللحوم في لندن، بمناسبة عيد الميلاد، حدث قد يستغربه البعض، فهو لا يُقام إلا العاصمة البريطانية، على حد تعبير غريغ لورانس، رئيس مجلس إدارة متجر سميث فيلد. ويقول:"هذا حدث مهم في لندن، إنه كجوهرة في هذه المدينة، ولا يحصل في أية مدينة بريطانية أخرى، ونتمنى أن يستمر في السنوات القادمة".

وألمح غريغ إلى أنه تم بيع حوالي 16 طنا من اللحوم في هذا اليوم، سواء كانت لحوم الأبقار أو الخراف أو حتى الخنازير والديك الرومي، وعلى حد قوله فإن كل هذه اللحوم من النخب الأول.