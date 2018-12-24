توتر بين العراق والبحرين والسبب نوري المالكي وتصريحات عن شيعة البحرين

أزمة دبلوماسية في الأفق بين بغداد والمنامة.

استدعت وزارة الخارجية في البحرين القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة العراق لدى المملكة يوم الاثنين للتعبير عن استنكارها لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ينتقد فيها حملة المنامة على المعارضة الشيعية.

وتعود أسباب الأزمة إلى حضور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق اجتماعا الأسبوع الماضي نظمه ائتلاف 14 فبراير البحرينية المعارضة وهي حركة نشطاء أدرجتها المنامة على قائمة الجماعات الإرهابية عام 2014.

ونشرت وسائل إعلام عراقية لقطات فيديو يظهر فيها المالكي وهو يقول "التمييز والتهميش .. قد بلغ حدا قاسيا على شعب البحرين".