الشيخة لطيفة إبنة حاكم دبي تعيش في منزلها بمعية أسرتها

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، ان الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، إبنة حاكم دبي، في منزلها وتعيش مع أسرتها.
وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الإثنين 24 ديسمبر، إنه بناء على طلب العائلة، التقت ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورئيسة أيرلندا السابقة في 15 ديسمبر 2018 بالشيخة لطيفة في دبي.
وتابعت أنه بعد موافقتهما تم عرض صور لهما وهما مجتمعتان بعد الظهر مضيفة أنه خلال زيارتها لدبي تأكدت روبنسون من أن الشيخة لطيفة تحصل على الرعاية والدعم اللازمين.
وأكدت الخارجية ان البيان يرد على المزاعم الكاذبة ويفندها ويقدم أدلة على أن الشيخة لطيفة في المنزل وتعيش مع أسرتها في دبي، معلنا أن بعثة الإمارات في جنيف قدمته لمكتب الإجراءات الخاصة التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وكانت جماعات حقوقية قد دعت الإمارات في وقت سابق إلى الكشف عن مكان الشيخة لطيفة وحالتها بعد تقارير في وسائل إعلام أجنبية بأنه تمت إعادتها قسرا بعد أن فرت من البلاد.