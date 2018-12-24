الشيخة لطيفة إبنة حاكم دبي تعيش في منزلها بمعية أسرتها

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، ان الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، إبنة حاكم دبي، في منزلها وتعيش مع أسرتها.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الإثنين 24 ديسمبر، إنه بناء على طلب العائلة، التقت ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورئيسة أيرلندا السابقة في 15 ديسمبر 2018 بالشيخة لطيفة في دبي.