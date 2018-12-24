مسلحون يقتلون 28 على الأقل في هجوم على مبنى حكومي بأفغانستان

قالت السلطات الأفغانية إن مسلحين داهموا مبنى حكوميا في العاصمة كابول قتلوا 28 شخصا على الأقل، معظمهم موظفون حكوميون، وأصابوا أكثر من 20 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، استمر لسبع ساعات قبل أن يتوقف مساء يوم الاثنين.

وقال نجيب دانش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن من بين القتلى شرطيا واحدا، وثلاثة من المهاجمين الذين قتلوا برصاص قوات الأمن الأفغانية.

وبدأ الهجوم بعد ظهر يوم الاثنين، عندما فجر انتحاري نفسه داخل سيارة أمام وزارة الأشغال العامة، ثم اقتحم مسلحون مبنى هيئة عامة معنية بشؤون المعاقين وعائلات الشهداء، حيث احتجزوا رهائن من المدنيين أثناء تبادلهم لإطلاق النار مع الجنود الأفغان.

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وقال مسؤول أمني كبير إن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية انتقلت خلالها من طابق لآخر داخل ذلك المبنى، لإنقاذ أكثر من 350 شخصا كانوا بداخله وإنها لجأت لضبط النفس أثناء تنفيذ عملياتها ضد المهاجمين، بسبب عدد الموظفين الكبير داخل المبنى، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وقال شاهد يعيش قرب منطقة الهجوم لرويترز إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان أثناء توقف لإطلاق النار. وجرى نقل 20 مصابا على الأقل إلى المستشفى.

وقال مسؤول يعمل في مبنى حكومي قريب إن الموظفين حبسوا أنفسهم داخل مكاتبهم بعد سماع دوي الانفجار وإطلاق النار. وذكرت محطات إخبارية محلية أن حريقا شب في الطابق الثاني من المبنى أثناء الهجوم.

وتكررت الهجمات على المكاتب الحكومية في أفغانستان وكانت حركة طالبان مسؤولة عن تنفيذ غالبية تلك الهجمات. ومع تدهور الوضع الأمني عين الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأحد وزيرين جديدين للدفاع والداخلية، معروفين بعدائهما الشديد لحركة طالبان.