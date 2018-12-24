بعد شد وجذب ونفي وتحذير.. إسرائيل تقرر إجراء انتخابات مبكرة الربيع المقبل

إسرائيل تتجه لانتخابات مسبقة في الربيع المقبل. أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع تويتر عن حل الكنيست وعن تنظيم انتخابات مسبقة العام المقبل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي ان قرار حل الكنسيت اتُخذ انطلاقا من الشعور بالمسؤولية فيما يخص الميزانية ومن أجل صالح الشعب الإسرائيلي. وقد تقرر تحديد تاريخ الاستحقاق البرلماني في الدولة العبرية في التاسع من أبريل نيسان المقبل.

ويبدو أن سبب وراء قرار حل الكنسيت وإجراء انتخابات مسبقة تقف وراءه معضلة التجنيد الإجباري في صفوف المتدينين اليهود الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية.

وتميزت الشهور الماضية بشد وجذب وسط تهديدات الخصوم السياسيين لنتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي هو في ولايته الرابعة والذي يحكم إسرائيل بأغلبية لا تتعدى 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

وقد وصل الخلاف بين نتنياهو وأحد حلفائه السابقين أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا ووزير الدفاع السابق إلى حد إعلان الأخير استقالته الشهر الماضي لكن دون الانسحاب من الحكومة.

وقد كان المفترض بحسب القانون الإسرائيلي أن تنظم الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني 2019.