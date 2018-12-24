إطلاق نار إسرائيلي على مسلحين تسللوا إلى الجولان السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على مسلحين تسللوا إلى هضبة الجولان السوري قرب السياج الأمني الممتد على طول المنطقة التي تفصل الهضبة عن باقي الأراضي السورية بحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث أنه لم يصب أي جندي إسرائيلي في الحادثة دون إعطاء مزيد من التفاصيل عما جرى.
كما تعهد المسؤول العسكري أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التصدي لما أسماها "الانتهاكات ضد السيادة الإسرائيلية" على الجولان واتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل بعد حرب تشرين (1973) والتي رعتها آنذاك كل من الأممم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
ولا تزال إسرائيل تحتل الجزء الأكبر من الجولان السوري منذ نكسة حزيران1967 قبل أن تعلن ضم الهضبة إلى السيادة الإسرائيلية عام 1981 وهي الخطوة التي لم تحظ بأي اعتراف دولي.