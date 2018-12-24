إطلاق نار إسرائيلي على مسلحين تسللوا إلى الجولان السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على مسلحين تسللوا إلى هضبة الجولان السوري قرب السياج الأمني الممتد على طول المنطقة التي تفصل الهضبة عن باقي الأراضي السورية بحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث أنه لم يصب أي جندي إسرائيلي في الحادثة دون إعطاء مزيد من التفاصيل عما جرى.