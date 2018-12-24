ليبيا تستخرج رفات 34 إثيوبيا أعدمهم داعش في 2015

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قالت السلطات الليبية يوم الاثنين إنها استخرجت رفات 34 مسيحيا إثيوبيا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عام 2015 وذلك من مقبرة جماعية قرب سرت. وقالت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك إن المقبرة فتحت يوم الأحد بناء على معلومات قدمها محتجزون من التنظيم خلال تحقيقات معهم.

وكان تسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل- نيسان 2015 أظهر ما بدا أنهم متشددون يطلقون النار ويذبحون مجموعة الإثيوبيين المسيحيين الذين كانوا يرتدون ملابس برتقالية.