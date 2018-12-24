تنفيذا لقرار ترامب ماتيس يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ان وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعا، بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 23 ديسمبر عبر تويتر عن امتعاضه من خطاب استقالة ماتيس الذي انتقد فيه سياساته، معلنا تعيين باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع قائما بأعمال الوزير اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة إلكترونية لرويترز يوم الإثنين 24 ديسمبر انه "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا"، ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.

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وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته.