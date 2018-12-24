شاهد: أطفال يحتفلون بعيد الميلاد على ظهر سفينة للمهاجرين

سترسو سفينة "الأذرع المفتوحة" في مدينة ألخيسيدراس، على بعد 700 ميل تقريبا من مدينة كاديز، حيث ستكون المحطة الأخيرة لهذه السفينة، التي تقل حوالي 310 شخصا.

جيرارد كانالز وهو رئيس بعثة منظمة غير حكومية كان قد صرح ليورونيوز أنه من الضروري إجلاء أم وطفلها المولود حديثا ومراهق عمره 14 عاما، بسبب وضعهم الصحي، فيما وصف حالة البقية بالمستقرة، مع معاناة من التعب والجوع، وأشار إلى أنهم حاليا ينتظرون قارب أسترال، الذي سيزود هذه السفينة بالطعام والبطانيات.

ويحاول طاقم السفينة الاحتفال مع الأطفال الموجودين عليها بعيد الميلاد، من خلال الغناء وممارسة بعض الألعاب الترفيهية وتقديم الهدايا.