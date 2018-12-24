إثيوبيا: بسبب الاقتتال العرقي.. 3 ملايين شخص نزحوا قسرا عن ديارهم في 18 شهرا

أدت النزاعات العرقية والقبلية الدموية في إثيوبيا إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد خلال فترة لا تتجاوز عاما ونصف العام.

وتوجهت يورونيوز إلى مخيم قولوجي للاجئين بشرق البلاد، حيث يقبع أكثر من 80 ألف نازح فروا إلى المنطقة بعد اندلاع أعمال عنف بين قبائل من أصول صومالية وأخرى إثيوبية في إقليم أوروميا.

وقال أحد النازحين ليورونيوز إنه اضطر إلى الفرار من أوروميا بعدما قُتل شقيقاه في القتال بين القبائل هناك.