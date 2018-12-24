إثيوبيا: بسبب الاقتتال العرقي.. 3 ملايين شخص نزحوا قسرا عن ديارهم في 18 شهرا

أدت النزاعات العرقية والقبلية الدموية في إثيوبيا إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد خلال فترة لا تتجاوز عاما ونصف العام.
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وتوجهت يورونيوز إلى مخيم قولوجي للاجئين بشرق البلاد، حيث يقبع أكثر من 80 ألف نازح فروا إلى المنطقة بعد اندلاع أعمال عنف بين قبائل من أصول صومالية وأخرى إثيوبية في إقليم أوروميا.
وقال أحد النازحين ليورونيوز إنه اضطر إلى الفرار من أوروميا بعدما قُتل شقيقاه في القتال بين القبائل هناك.
وتقول نازحة أخرى إن ظروف معيشتها بالمخيم صعبة جدا، وتضيف: "لم يعد لدينا أي شيء بعدما تركنا ماشيتنا التي كانت مصدر رزقنا. فقدنا أزواجنا وأولادنا في خضم أعمال العنف".
أوضاع النازحين المزرية تُضاف إلى معاناة ثمانية ملايين إثيوبي يعانون أصلا من نقص في الطعام ما يزيد من صعوبة التحديات التي تواجهها الحكومة في التصدي لمشكلات التهجير.
وتعهدت المفوضية الأوروبية للدعم الإنساني وإدارة الأزمات بتوفير 89 مليون يورو للمساهمة في جهود إغاثة المهجرين وللاجئين في إثيوبيا.
وقال المفوض الأوروبي خريستوس ستيليانيديس ليورونيوز: "هناك تغييرات حقيقية في السياسة الإثيوبية والاتحاد الأوروبي يريد أن يتواجد للمساهمة في تلك الإصلاحات".
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