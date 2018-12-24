رنا زيادة الفلسطينية تأمل في الفوز بلقب المدرس الأول عالمياً

بعد أن تمّ تصنيفها في قائمة أفضل خمسين مدرسا في العالم، تسعى رنا زيادة وهي مدرسة لمادة الرياضيات تقيم وتعمل في قطاع غزة، إلى الحصول على لقب "المدرس الأول عالميا"، وقد أكدت أنها على أتمّ الاستعداد لدخول المنافسة والفوز باللقب.

وتأمل رنا في الفوز باللقب العالمي، الذي تمنحه سنويا مؤسسة "فايركي جي. إي إم. إس"، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها. يذكر أنّ نسخة العام 2016 للجائزة كانت من نصيب حنان الحروب من بيت لحم بالجائزة.

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وأكدت رنا زيادة أنّ المدارس في قطاع غزة تواجه الكثير من المصاعب وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، إضافة إلى القيود المفروضة على حركة المواطنين، ناهيك عن القلق الذي تثيره جولات القتال بين مسلحي غزة وإسرائيل.

وبدأت رنا زيادة، وهي أمّ لأربعة أطفال، العمل كمعلمة في العام 2004، وقد فازت في العام 2014 إلى جانب معلمة أخرى من الضفة الغربية بالنسخة الفلسطينية المحلية من الجائزة.

للتذكير، مؤسسة "فايركي جي إي إم إس"، منظمة خيرية تدعم التعليم وتدريب المعلمين في أنحاء العالم، ولها شراكات مع هيئات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".