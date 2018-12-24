طالبان تحتفل وتعتبر الانسحاب الأمريكي انتصاراً لها في حرب أفغانستان

اعتبرت حركة طالبان الأفغانية خطة سحب القوات الأمريكية من البلاد نصراً لها فيما وصفته بكفاحها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يرى كثيرون أن الانسحاب الأمريكي المتوقع يعني انحسار الأمل في التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأمريكية في أفغانستان بشكل نهائي، احتفل أعضاء الحركة فور سماعهم بأوامر البيت الأبيض للبنتاغون بوضع خطة الانسحاب.

وقال أحد قادة الحركة في إقليم هلمند لشبكة إن بي سي الأمريكية: "لقد أثبتنا للعالم كله أننا هزمنا البلد الذي يعلن عن نفسه بوصفه القوة الوحيدة الكبرى في العالم".

وأضاف: "أخيراً أثمر كفاحنا وتضحيات الآلاف من شعبنا بعد 17 عاماَ... لقد اقتربنا من هدفنا الأخير".

وقال قيادي آخر بطالبان في إقليم كونار إن أنباء الانسحاب يجب أن تكون درساً للشعب الأمريكي.

وأضاف: "الشعب الأمريكي وحكامه يجب أن يفكروا فيما حققوه من غزو أفغانستان وما سببوه من خسائر للشعب الأفغاني من جهة ولمواردهم هم من جهة أخرى".

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ومنذ الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر-أيلول الإرهابية عام 2001، فشلت القوات الأمريكية في القضاء على سلطة حركة طالبان المتشددة.

ويعيش 65% فقط من الأفغان بمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما تبسط طالبان سيطرتها على بقية البلاد.

وقال القياديان بالحركة إن طالبان ستسعى إلى زيادة الضغط العسكري من أجل الاستحواذ على أقاليم استراتيجية قبيل الجولة القادمة من المحادثات مع الولايات المتحدة الشهر القادم.