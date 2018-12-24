سوريون في برلين يؤدون أناشيد الميلاد بلغة الضاد لمد الجسور بين الثقافات

أجواء عيد الميلاد في ألمانيا بنكهة شرقية. حفل في برلين، الموسيقى فيه ألمانية والكلمات عربية في بادرة تهدف لمد الجسور بين الثقافات في بلد استقبل منذ 2015 نحو مليون لاجئ أغلبهم من السوريين الذي نزحوا من وطن مزقته الحرب.

أقامت مجموعة من الموسيقيين في العاصمة الألمانية حفلا أدت فيه أغان ألمانية بمناسبة عيد الميلاد استعملت فيه آلات شرقية وبكلمات من لغة الضاد. ويقول القائمون على التظاهرة إنها فرصة للتواصل بين الجالية العربية وباقي سكان العاصمة برلين وإشاعة جو من الفرحة والألفة.