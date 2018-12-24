شاهد: بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا

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أظهرت صور التقطت من الجو ثوران بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا للمرة الثانية بعد يوم من ثوران سابق يُعتقد أنه السبب في موجة المد البحري تسونامي الذي أودى حتى الآن بحياة ما لايقل عن 281 شخصا في مضيق سوندا إضافة إلى فقدان العشرات لا يزال البحث عنهم جاريا.

وقد أفاد بن فان دير بلويم وهو أحد علماء الزلازل وأستاذ محاضر في جامعة ميشيغان أن موجة تسونامي قد تكون تسببت في انهيار جزئي للبركان الذي يقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة.