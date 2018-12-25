شاهد: مقتل خمسة وإصابة 21 في خطف حافلة في الصين

قالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح بعد أن خطف رجل يحمل سكينا حافلة في مدينة لونغيان بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين يوم الثلاثاء.
وقالت شرطة لونغيان في بيان إن الحافلة اختطفت عصر يوم الثلاثاء وصدمت مارة في الطريق.
قالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح بعد أن خطف رجل يحمل سكينا حافلة في مدينة لونغيان بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين يوم الثلاثاء.
وقالت شرطة لونغيان في بيان إن الحافلة اختطفت عصر يوم الثلاثاء وصدمت مارة في الطريق.
وأفاد البيان أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه ويجري التحقيق في الأمر. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية أعادت مواقع صحفية نشرها مشهدا اتسم بالفوضى في الشارع ظهرت فيه دراجات نارية محطمة ومصابون على الأرض.
وأظهر تسجيل فيديو الشرطة وهي تصارع المشتبه به فيما يبدو وتسقطه أرضا.
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