شاهد: مقتل خمسة وإصابة 21 في خطف حافلة في الصين

قالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح بعد أن خطف رجل يحمل سكينا حافلة في مدينة لونغيان بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين يوم الثلاثاء.

وقالت شرطة لونغيان في بيان إن الحافلة اختطفت عصر‭ ‬يوم الثلاثاء‭ ‬وصدمت مارة في الطريق.