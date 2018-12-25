على خطى البوعزيزي وبعد ثماني سنوات على الثورة.. صحفي تونسي ينتحر حرقا

انتحار مصورتلفزيوني حرقا في تونس. بعد ثماني سنوات على ثورة الياسمين، لا تزال المظالم والأوضاع المعيشية هي نفسها في مشهد يذكر بما حدث في مثل هذه الشهر من عام 2010.

فقد أفاد شهود عيان لرويترز باندلاع اشتباكات الاثنين بين محتجين تونسيين وقوات الأمن في مدينة القصرين بغرب البلاد بعد انتحار مصور تلفزيوني. وأضاف الشهود أن عبد الرزاق الرزقي توفي بعدما أشعل النار في نفسه احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان ما حدث قبل ثمانية أعوام عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه في محافظة سيدي بوزيد ليفجر ثورة في تونس ألهمت العديد من الشعوب في العالم العربي.