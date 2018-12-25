شاهد: ألباني يطلق اسم ترامب على أحد ذئابه

رجل من كوسوفو، أطلق اسم ترامب على أحد ذئابه، كنوع من الشكر والعرفان للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها بلده.
حيسني ريكساج، فلاح ألباني، من قرية أوسيك هيلي، والتي تبعد 80 كيلومترا من بريستينا، يربي الطيور والذئاب في حقله، والتي أكد أن بعضا منها اصطادها بيديه.
ريكساج ألمح إلى أنه يحب الرئيس ترامب كثيرا لذا فقد قرر أن يسمي أحد ذئابه باسمه، ويقول:"قررت تسمية هذا الذئب ترامب، لأن الولايات المتحدة مدت يد العون لأهالي كوسوفو"، وأضاف:"ترامب الرئيس وترامب الذئب يشتركان ببعض الصفات، فكلاهما وسيمان".
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وانفصلت كوسوفو عن صربيا بعد حرب 1998 – 1999، حيث تدخل الناتو لوقف المجازر التي ارتكبت بحق ألبان كوسوفو.
في العام 2008، أعلنت كوسوفو الاستقلال، واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية بهذه الخطوة، في الوقت الذي عارضته صربيا وروسيا والصين.