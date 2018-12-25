الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق وتسقطها قبل الوصول

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" قرب دمشق.

وقال التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق وتسقطها قبل الوصول إلى أهدافها."

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا، إن "الأهداف المعادية" كانت صواريخ إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق.

وأضاف أن عددا من الصواريخ أصاب مستودعات أسلحة لحزب الله أو قوات إيرانية.

وقال شاهد من رويترز إن أصوات انفجارات مدوية سمعت في العاصمة السورية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

وقال التلفزيون السوري "العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية".

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تلك التقارير.

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