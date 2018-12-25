دراسة: الخروج من فيسبوك قد يكلفك 1000 دولار سنوياً

تظن الأغلبية العظمى من ملياري مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أن بمقدورهم الاستغناء عنها دون عناء أو خسارة كبيرة، إلا أن دراسة أمريكية خلصت إلى أن التخلي عن حسابك بموقع فيسبوك قد يكلفك ما هو أكبر من مجرد الوصول إلى أصدقاء بعيدين كلما أردت.

وطُلب من مجموعة من الأمريكيين إغلاق حساباتهم بالموقع لمدة أسبوع واحد مع احتساب التكاليف الإضافية نتيجة الاستغناء عن الخدمات المجانية التي يوفرها فيسبوك.

وبحساب التكاليف الإضافية التي اضطروا لدفعها خلال الأسبوع جمع الباحثون التكلفة العامة لغلق الحسابات خلال سنة لتصل إلى 1000 دولار سنوياً.

وطبقاً للدراسة، يوفر فيسبوك العديد من الخدمات كالاتصالات والإعلانات وتوافر المعلومات، بالإضافة لامتلاك الشركة العديد من الخدمات الرقمية المتوفرة على الانترنت والتي توجد تحت تصرف مستخدمي الموقع مجاناً.

إقرأ أيضاً:

فيبسوك تطور عملة رقمية مشفرة لنقل الأموال عن طريق برنامج واتساب

فرنسا تفرض رسوماً على عمالقة التكنولوجيا الرقمية

"تويتر" ترصد حركة مشبوهة في قسم العملاء مصدرها الصين والسعودية

ويقول هنري فرنانديز، وهو باحث بالمركز الأمريكي للتقدم: "بالنسبة للفقراء حول العالم، أصبح فيسبوك يمتلك أدوات تشكل الانترنت كلها".

وطبقاً لأندريسين هوروفيتز، وهو مستثمر بشركة فيسبوك، يوفر الموقع العديد من الخدمات التي لا بديل لها خارجه.

وقال مخترع الموقع ورئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكربرغ في يوليو-تموز الماضي إنه صمم الموقع ليصبح لا غنى عنه في حياة كل مستخدم.