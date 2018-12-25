شاهد: أغرب طريقة للاحتفال بأعياد الميلاد.. السباحة بمياه على وشك التجمد

أعمارهم المتقدمة لم تثنهم عن النزول إلى بحيرة مياهها على أعتاب التجمد، في محاولة منهم للاحتفال بعيد الميلاد بطريقة غير اعتيادية.

ففي بحيرة أورانكي في برلين، والتي قاربت درجة حرارة مياهها 4 درجات مئوية، عمد العشرات من أعضاء نادي سيليونز إلى القيام بطقسهم الاحتفالي السنوي بالنزول إلى مياه البحيرة.

ويقول بوريس بونوف، أحد أعضاء النادي:"لا يهمنا إن كان الطقس مشمسا، أو ماطرا، أو حتى وإن كانت تثلج أو على وشك التجمد، كل هذا لا نأبه به، كل ما نفكر به هو السباحة".